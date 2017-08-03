- SÃœMERBANK DAVASI SONUÃ‡LANDI 4 TUTUKLAMA
- AKILLI KAVÅžAK’DA KAZA 4 YARALI
- BEÅžÄ°R TARIM Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ°NÄ° UNUTMADI
- Ã–ZEL: ‘HEM YERLÄ° HEM MÄ°LLÄ°YÄ°Z AMA, MÄ°LLÄ° TAKIMDA Ã–DEMELER HEP EURO’
- OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGINA SEBEP OLDU
- TURGUTLU’DAN FETÃ–’YE BÄ°R DARBE DAHA
- SERAMÄ°KSANâ€™A YENÄ° SMAÃ‡Ã–R
- TUTSO AYLIK TOPLANTISI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°
- TURGUTLULU GENÃ‡LERE YENÄ° SPOR SALONU
- ENGELLÄ° PARK YERLERÄ°NÄ° Ä°ÅžGALE 190 TL CEZA
- KURSÄ°YERLERÄ°NDEN BÄ°YONÄ°K EL
- TURGUTLULU Ã‡Ä°FTÃ‡Ä° YAÅžAMINA SON VERDÄ°
- HAVAÄ° FÄ°ÅžEKLÄ° EVLENME TEKLÄ°FÄ° (video)
- SAADET PARTÄ°SÄ°’NDEN BÃœYÃœK KUDÃœS MÄ°TÄ°NGÄ°NE Ã‡AÄžRI
- KASABA UÅžAK Ä°LE 1-1 BERABERE KALDI
Yorum KapalÄ±.