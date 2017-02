Erkan Akçay;’Devlette ki çift başlılık yüzünden İnönü ve Atatürk küstüler”

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye Cumhuriyetin de çift başlılığın her zaman sıkıntılara yol açtıığını belirterek, bu çift başlılıktan dolayı Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün tartıştıklarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiğinde İsmet İnönü ile küs olduklarını söyledi.

Turgutlu’da Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığını ziyaret eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, burada açıklamalar da bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisinin yaptıkları ve söylemlerinin çelişkili olduunu belirten Akçay;”Demokrasiye inançsızsan ve halka güvenmiyorsan, demokrasi oyunu oynamayacaksın. CHP’nin kendisi ile çelişen bir durumu var. Millet kötüsünü seçecek varsayımları üzerine bir tez oluşturmak millete inançsızlıktır. Türk milleti tarihinden gelen o güçlü irade ile her zaman doğru kararlar vermiştir”dedi.

Devlette ki çift başlılığın her zaman sorun ve sıkıntılara yol açtığı ifade eden Grup Başkanvekili Akçay;”Çift başlılık her zaman sorun getirmiştir. İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk de bu konudan dolayı kırgınlık yaşamışlardır. Öyle ki devletin kritik zamanlarında ciddi krizler çıkarabiliyor bu durumlar. Halkın gündelik yaşayışına fazla yansımasa da yukarıda ciddi krizlere neden oluyor. Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar bu sorunları yaşıyor. 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, Hatay’ın alınıp alınmaması konusunda ters düşmüşlerdi ve Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da vefat ettiğinde İsmet İnönü ile küsdü. Çünkü 1937 ‘de İsmet Önünü’yü bu sebeplerden dolayı görevden aldı. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü’ye uysaydı bugün Hatay bizim değildi. Aynı partiden olmalarına rağmen Adnan Menderes ile Celal Bayar’da küs gitmiştir. Yani sistemden kaynaklanan bir uyumsuzluk söz konusu. Çift başlılık bize göre değil”ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanına sorumluluklar yüklendiğini sözlerine ekleyen Akçay;”Şuan bizim anayasımızda Cumhurbaşkanının inanılmaz yetkileri var ama sorumlulukları yok. Acaba sorumlulukları belli ve bir bedeli olsaydı Ahmet Necdet Sezer o anayasa kitapçığını fırlatabilirmiydi ? Fırlatamazdı. Şimdi bu halk oylaması ile Cumhurbaşkana sorumluluk yükleniyor. Yargılanmasının bile önü açılıyor”

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğunu belirten Akçay;” 15 Temmuz ülkemiz için bir milat olmuştur. O günden sonra ülkenin bu şekilde yönetilemeyeceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Türkiye o gün uçurumdan döndü. Darbeciler eğer başarılı olsalardı, en az birkaç milyon insan hayatını kaybetmişti. Ülke olarak bir parçalanma yaşardık ve bunu bahane ederek Birleşmiş Milletler de Irak ve Suriye gibi Türkiye’ye müdahale ederlerdi. Sırf bunnları bahane ederek”

Milliyetçi Hareket Partisinden ihraç edilen Meral Akşener, Sinan Ogan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın başlattıkları hayır kampanyasına ile ilgili de konuşan Akçay;”O kişilerin amacı Milliyetçi Hareket Partisi içinde karışıklık çıkarmak. Çünkü onların derdi anayasa yada memleket değil. Maraza çıkarmak için Milliyetçi Hareket Partisini ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeliyi hedef alarak siyaset yapıyorlar. Ülkenin bekasına yönelik bir tezleri yok. Eğer biz bu halk oylamasına hayır deseydik muhtemelen onlarda evet diyeceklerdi”dedi.

Burada ki açıklamalarının ardından Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Şahin’in Sene-İ Devriyesi dolayısı ile düzenlenen mevlid programına katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, İlçe Başkanı Orhan Sayar, Yöneticiler ve partililer de eşlik etti.