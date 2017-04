Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay

Erkan Akçay;”Anayasa kitapçığı fırlatılmasıyla başlayan kriz de, herkes bedel ödedi sadece Ahmet Necdet Sezer ödemedi”

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Turgutlu’da ziyaretlerde bulunarak, 16 Nisan da yapılacak olan halk oylamasında evet oyu kullanmaları için destek istedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Turgutlu eski belediye binası önünde MHP İlçe Teşkilatı tarafından eski Genel Başkanları Alparslan Türkeş’in vefatının 20.yılı dolayısı ile düzenlenen pilav hayrına katıldı. Burada düzenlenen programa Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Erkan Akçay daha sonra Turgutlu Esnaf Odaları Başkanlığını ziyaret etti. Esnaf Odası başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Akçay, halk oylaması çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akçay, Mecliste anayasa çalışmalarının daha başlamadan CHP’nin her yerde hayır diye bağırdığını belirterek, CHP’nin bu tutumunun ana muhalefet partisine yakışmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay şunları söyledi;”Bu anayasa değişikliği ve halk oylaması Milliyetçi Hareket Partisi’nin çağrısı üzerine AK Parti ile yaptığımız ortak bir mutabakat neticesinden hazırlanmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bu çağrıyı yaparken sadece AK Parti’ye değil CHP’ye de yaptı. Hatta CHP’ye ayrı ayrı zamanlar da iki kez yaptı fakat CHP bu sorumluluktan hep çaktı. Daha çalışmalar başlamadan her yerde car car hayır diye bağırmaya başladılar. CHP’nin yaptığı ana muhalefet partisi sorumluluğuna yakışmaz”dedi.

Mevcut sistem yüzünden Atatürk ve İsmet İnönü’nün de helalleşemeden öldüklerini söyleyen Akçay;”Cumhuriyet kurulduğu günden bu zaman kadar mevcut sistemden dolayı tüm Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar arasında sürtüşmeler olmuştu. Bir türlü geçinememişlerdir. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, helalleşemeden bu dünyadan göçüp gitmişlerdir. Adnan Menderes ve Celal Bayar, Turgut Özel ve Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz’da, Süleyman Demirel ile Tansu Çiller’de helalleşemeden vefat etmişlerdir. Vaziyete bakarsak Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’de küs olarak göçecekler bu dünya dan. Demek ki mizacı, görüşü ne olursa olsun sistem tıkandığı için olaylar bu noktalara geliyor. Hatay’ın alınması meselesinde İsmet İnönü biraz ayak sürüyünce Gazi Mustafa Kemal onu görevden azletti. Aynı cephe de savaşan silah arkadaşları bile mevcut sistemden dolayı karşı karşıya gelmişlerdir. Demek ki bu sistem bize cevap veremiyor” şeklinde konuştu.

Erkan Akçay Sözlerini şöyle sürdürdü;”Bu zamana kadar bütün Cumhurbaşkanlığı seçimleri sorunlu geçti. Hep sorun yaratıldı, krizler çıktı. Hatta darbelere gerekçe oldu Cumhurbaşkanlarının seçilemeyişleri. 12 Eylül 1980 Askeri darbesinin gerekçelerinden bir tanesi de o dönem de Cumhurbaşkanının seçilemeyişidir. 2007 yılında ki Cumhurbaşkanlığı seçimi CHP’nin 367 garabetini bulması ile parlamenter sistemi tıkadılar. Şuanda parlamenter sistemi savunduğu iddia eden CHP ve Deniz Baykal yalan söylüyorlar. Tam aksine CHP ve Deniz Baykal bu sistemin katliamcıları ve tıkayıcıları oldular. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Cumhurbaşkanı seçemez hala getirdiler be Anayasa mahkemesinden de tescil ettirdiler. 367 garabetinin çıkmasında ki sorumlu olan Deniz Baykal denilen siyaset düşkünü zavallı, utanmadan sıkılmadan susması gerekirken hala o kafa değişmemiş. Milli iradeye, millet kararına saygısız, demokrasiye inanmıyor, millete güvenmiyorlar.

Bu ülkede Ahmet Necdet Sezer diye bir Cumhurbaşkanı vardı. İktidarın da muhalefetinde en fazla oyunu alan mecliste en yüksek oy ile seçilen bir Cumhurbaşkanı idi ve en partisizdi isimdi kendisi. Partili Cumhurbaşkanlarımız Atatürk, İnönü, Celal Bayar, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan. Peki partisiz olan Cumhurbaşkanları, Cemal Gürsel darbenin Cumhurbaşkanı, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan Evren, aslında birde Asker Partisi diye bir partide var. Ahmet Necdet Sezer’in partisi Cumhurbaşkanıdır ama en partizan Cumhurbaşkanıdır da aynı zamanda. Ahmet Necdet Sezer anayasa mahkemesi başkanı iken Bülent Ecevit onun ismini önerdi ve herkes de kabul etti, kimse karşı çıkmadı fakat seçildiğinin haftasına Bülent Ecevit’e kan kusturmaya başladı. Ahmet Necdet Sezer’in Bülent Ecevit’ fırlattığı kitapçık bu ülke de siyasi ve ekonomik kriz çıkarmıştır. Ülke olarak ağır bedeller ödedik. Bu bedeli önce milletimiz, sonra da hükümeti teşkil eden siyasi partiler ödedi. Bugün ne DSP nede Anavatan Partisi diye bir parti kaldı. Sadece MHP kaldı ama oda bedelini barajın altında kalarak ödedi. Türkiye’de herkes o dönemde bedel ödedi ama bir kişi bedel ödemedi, Ahmet Necdet Sezer, bedel ödemedi. Şimdi hayır kampanyası yürütüyor. 2007 yılında ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kriz mimarları Ahmet Necdet Sezer, Sabih Kanatoğlu, CHP bunlarla iş birliği yapmıştır. Asker bunların içindedir. Ahmet Necdet Sezer, şahşi ve keyfi bir tavır takınarak krize neden olmuştur o dönemde. Cumhurbaşkanının sorumlulukları yazılmadığı için keyfine göre takılmıştır. Kimse de hesap soramamıştır ve hatta kimsenin aklına bile gelmemiştir. Çünkü devletin tepesinde ki çift başlılık tahammül edilemez boyutlardadır. Şimdi o isimler hayır kampanyası yürütüyorlar. Hangi yüzle halkın karşısına çıkıyorsunuz. 15 Temmuz’u yaşayan bir ülke olarak bu çift başlılığı kaldırarak yeni bir hükümet sistemi ile geleceğe güvenle yürümeliyiz.”dedi.