MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “CHP’nin başına MHP gibi büyük bir taş düştü, feryatları, hırçınlıkları bundan dolayı. CHP boşa dönen kasnak gibidir. Bir ana muhalefet partisi olarak ne ilkesi var, ne de çözüm üretme ve sorumluluk alma derdi var.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ittifak tartışmalarına ilişkin CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. 2019 seçimleri yolunda CHP’nin merdiven altı ittifak arayışına girdiğini belirten MHP’li Akçay “Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı bir cephe siyaseti yürütmekte, bunu yaparken de siyaseti merdiven altına indirmeye gayret etmektedir. Yeni sistem siyasette müzakere, uzlaşma ve ittifak kültürünü yerleştirecekken, CHP bir taraftan ittifak görüşmelerine karşı çıkıyor diğer taraftan da cephe siyasetinin gereği olarak HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleriyle “ŞER Cephesi” kurmaya çalışıyor.” dedi.

CHP’nin ittifak arayışını “Şer ittifakı” olarak nitelediklerini belirten Akçay “CHP bu “Şer Blokunu” domine etmek için bugünlerde Sayın Genel Başkanımıza ve partimize yönelik saygısız, ahlaksız ve mesnetsiz iddialarla siyasi nezaket sınırlarını aşmaktadır.” dedi.

“CHP Kendi Seçmenini İradesini Terör Örgütlerine Teslim Etmiş”

MHP’li Akçay açıklamasına şöyle devam etti: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım 2019’da dudakları uçuklayacak. CHP’nin şaşkınlığı bundandır. CHP 3 Kasım 2019’da ıskartaya düşmenin paniği içindedir. CHP’nin başına MHP gibi büyük bir taş düştü, feryatları, hırçınlıkları bundan dolayı. CHP sözcüleri MHP’nin devlet ve millet bekasını düşünerek gerçekleştirdiği her hamlesi sonrasında çıldırmakta, ipe sapa gelmez ithamlarda bulunmaktadırlar. CHP’nin durumu, millet adına siyaset üretememesinin getirdiği bir çılgınlık halidir. CHP sürekli kaos, korku ve umutsuzluk pompalayan, milletimizle temas kuramadığı için hezeyanlar üreten korku treni halini almıştır. CHP ne topluma ne de kendi seçmenine vereceği hiçbir şey kalmadığı için umutsuz siyasetçiler kumpanyasına dönüşmüştür. CHP’nin anlayışı, yapamıyorsak bozalım anlayışıdır. CHP sözcüleri Türkiye düşmanlarıyla girdiği kirli ilişkileri ve ittifakları örtbas etmek amacıyla MHP’ye saldırarak dikkatleri kendi üzerlerinden uzaklaştırma derdindedir. CHP sözcüleri ne kadar laf ebeliği yapsalar da güneşin balçıkla sıvanmayacağı gibi partilerinin FETÖ ve PKK’nın kayığına bindiği gerçeğini saklayamayacaklardır. CHP sözcüleri bu konuda o kadar maharetli ki, artık PKK elebaşları beyanat vermiyorlar, CHP sözcüleri onların yerini almış durumda. CHP bu konuda o kadar maharetli ki, FETÖ’nün gazetecileri yerine onlar konuşmaktadır. CHP, kendi seçmeninin iradesini FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanlarının iradesine teslim etmiş bir parti olarak siyaset enkazı olma yolundadır. CHP’yi terör örgütlerinin, SOROS artıklarının taşeronluğuna soyunmuş bir parti haline getirenler 2019’da seçmenlerin karşısına çıkamayacaklarını bildikleri için boş atıp tutuyorlar. CHP’nin girdiği yol Cumhuriyetin kurucusu partinin yolu değil, Cumhuriyeti yıkmak için kol kola girmiş Türkiye düşmanlarının yoludur.”

“CHP siyaset bezirgânlığı yapıyor”

Açıklamasında CHP’nin siyaset bezirganlığı yaptığına dikkat çeken Akçay “Sayın Genel Başkanımızın ittifak açıklaması için eleştiride bulunuyorlar; bir de diyorlar ki, tarih unutmaz. Tamam da kardeşim, siz 7 Haziran sonrasında koalisyon kurmak için 32 gün toplanıp toplanıp dağılan ve adına istikşafi denilen görüşmelerde ne yaptınız? O günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun “AKP ile koalisyon kurulmazsa üzülürüm” ve ”AKP ile önyargısız bir şekilde görüşeceğiz; 17-25 Aralık konusunda rövanşist olmayacağız” sözlerini unuttunuz mu? Koalisyon için Adalet ve Kalkınma Partisi kapısında yatıp kalkan CHP, Milliyetçi Hareket Partisi’ni yüzde 60’lık bloka mahkûm etmeye kalkıştı, PKK ve İmralı canisiyle ortaklığa sürüklemek için çırpındı. Biliyorsunuz, Sayın Genel Başkanımıza Başbakanlık dahi teklif ettiler. Oyunları bozulunca da adeta kudurdular. O gün bugündür, CHP’deki MHP düşmanlığı tüm kudurukluğuyla devam etmektedir.” dedi.

“Siyasetin gerçekleri yüzlerine vurdukça şaşırmaya devam edecekler”

Akçay açıklamasına şöyle devam etti: “CHP boşa dönen kasnak gibidir. Bir ana muhalefet partisi olarak ne ilkesi var, ne de çözüm üretme ve sorumluluk alma derdi var. CHP sözcüleri kendi düşüncelerine MHP seçmenini de alet etmek amacıyla kendilerine gelen telefonlardan bahsetmiş, bizlere gelen telefonları sormuştur. Evet, 15 Temmuz sonrasından başlayarak Anayasa değişikliği ve FETÖ’yle mücadele ve ittifak konularında bütün partililerimizden ve vatandaşlarımızdan tebrik ve teşekkür telefonları gelmektedir. Oyunlarıyla siyaset mühendisliğine kalkanlar siyasetin gerçekleri yüzlerine vurdukça şaşırmaktalar, şaşırmaya ve dudakları uçuklamaya devam edecekler.

Bir CHP sözcüsü açıklamasında Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Cumhurbaşkanının görüşme süresine yorum yapmıştır. Kavgasız dövüşsüz bir kongre dahi yapamayan CHP, MHP’yi bıraksın kendi derdine yansın! Neymiş zirve 30 dakika sürmüş! Beyefendilerin apartman toplantısı bile 4,5 saat sürüyormuş. Sizin apartman toplantınız az bile sürmüş. CHP’nin olduğu bir toplantı boş laflarla uzar gider. Zaten siz mecliste de böylesiniz. 7 Haziran’da da boşa dönen kasnak gibi 32 gün boyunca milleti aldattınız. CHP’nin olduğu yerde sorunlara çözüm yoktur, müzakere ve uzlaşma kültürü yoktur. Meseleleri murdar eder.”