MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Serbest Gündem” programında İsmail Aydın’ın sorularını yanıtladı. Manisa Medya TV’de canlı yayın olarak yayınlanan Serbest Gündem programında MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay dün gece önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç MHP ile ilgili “AK Parti MHP’lileşmemeli. Benim MHP’nin anladığı anlamda milliyetçiliğe itirazım var” açıklamasında bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP’li Akçay şunları söyledi:

“Sayın Arınç uyanık bir siyasetçi olarak biliriz. Son zamanlarda biraz daha medya görünmeye başladı. Arınç’ı bir yandan yadırgadım bir açıdan da yadırgamadım. Daha önce Ahmet Davuloğluna’da çıkışlar olmuştu. Şimdi uygulanan Türkiyede bazı politikalar var. Anladığım kadarıyla Sayın Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu kısmen de Abdullah Gül rahatsızlıklarını dolaylı yönden MHP’yi eleştirerek dile getirmeye gayret ediyorlar bu kesinlikle yanlış bir tutum. Arınç, bu güne kadar vermiş olduğu hizmetleri vermiştir. Artık gölge etmesin başka ihsan istemez diyorum ben. MHP’nin politikalarından neden rahatsız ülkemizin aleyhine karşı bir durum mu var..Sayın Abdullah Gül’de geçtiğimiz günlerde evin içi düzgün değilse uyguladığın dış politikada yanlış olur gibi yanlış sözler sarf etti.”

“ARINÇ ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR”

“Sayın Arınç’ın rahatsızlığını bir karın ağrısı olduğunu düşünüyorum. 16 Nisan’da Arınç’ın evet demediğine eminim nasıl Ahmet Davutoğlu demediyse.. Kanaatimi belirtiyorum. Arınç çıksın desin o zaman ben evet dedim diye. Sayın Davutoğlu Konya mitinginde evet şapkası giymeyi reddetti. Paris’te 3 PKK’lı öldürülmüştü. Adeta onları dahi savunma pozisyonu olmuştu. Kozmik oda hadisesi daha FETÖ operasyonuna alet edildi Arınç. Artık bu hain darbe girişimi olduğu ortaya çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakan Yardımcısı olarak görev alıyordu ve bugün her şey ortaya çıktığı halde Sayın Arınç üç maymunu oynuyor.”

“ARINÇ’IN ÜZERİNDE FETÖ GÖLGESİ VAR”

Kozmik oda operasyonunda odaya girenlerle ilgili bilirkişilik yapan kişi Umut Barış denilen kişi bu Arada İYİ Parti’nin kurucularından. Sayın Arınç’ın artık üzerinde bir gölge var. O da FETÖ gölgesidir. Ben kendisine FETÖCÜ demiyorum. Ama en son yaptığı açıklamada adeta Türkiye’de belki 80 kişi karşı çıktı ama 80 milyon kişi de onaylıyordu diyor. Nerden çıkartıyor böyle bir şeyi? Yani siyaseten kendi hatasını bütün millete ortak etmek istiyor. Türkiye bedel ödeyerek FETÖ’yle savaştı. Sayın Bülent Arınç FETÖ düzenlemeleri yaparken MHP bu toplantılara katılmamıştır. Sayın Arınç mutlaka yurtdışında FETÖ okulunu ziyaret etmiştir. Şimdi bir nevi ikrardır aynı zamanda 80 milyon buna karşı çıkmadı demek. Susmuş olsaydı daha iyi olurdu.” dedi.