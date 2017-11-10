- SERAMİKSAN BURSA DEPLASMANINDA
- TURGUTLU DEVLET HASTANESİNDE ORGAN BAĞIŞI STANDI
- CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL’İN 10 KASIM MESAJI
- BAYBATUR’DAN 10 KASIM MESAJI
- AK PARTİLİ GEDİZLİ’DEN 10 KASIM MESAJI
- KAYABAŞ “ÖZLEM, SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ”
- BAŞKAN ŞİRİN “HER 10 KASIM’DA SAAT 9’U 5 GEÇE AYNI HÜZNÜ YAŞIYORUZ”
- ATAMIZI ANIYORUZ!
- BABA OLMAK İSTEYEN AZ YAĞLI SÜT İÇSİN!
- UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
- MOTOSİKLET KAZASINDA 1 YARALI
- ŞEF GARSON ARANIYOR
- KAVŞAK PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI
- ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE ER’İ OLDU
- YENİ MÜZE 2019’A HAZIR
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