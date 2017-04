Memur-Sen’e Bağlı Eğitim Bir-Sen Turgutlu Temcililiği tarafından düzenlenen “Hedef 1.111.111 Üye, 15 Temmuz’un Nöbetçisi, 16 Nisan’ ın Evet’çisiyiz” konferansı Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda yapıldı.

Eğitim Bir-Sen tarafından Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Ak Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Memur-Sen Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Tanrıkulu, bazı daire müdürleri, okul müdürleri ve sendika üyeleri katıldı.

Turgutlu’da düzenlenen etkinlikte konuşan Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, sistemin kavgaya müsait olduğu ve bu sitemin nasıl değişmesi gerektiğini belirttiği konuşmasında 16 Nisan’da oylanacak olan maddeler üzerinde bilgiler verdi. Ak Parti Manisa Milletvekili Bilen, ” Sendikların daha önce yaptığı çalışmalarını gördük, özellikle yakın tarihimizde, 28 Şubat sürecinde gördük çetelerle beraber çalışan cunta yönetimiyle iç içe olan bu sivil toplum örgütümüzün temsilcilerini içe içe gördüğümüzde yüreğimiz yanmış canımız sıkılmıştı, hüzünlenmiştik. Allah’a hamd olsun ki şimdi Memur Sen gibi, Hak-İş gibi memlekete meselelerinde toplum hassasiyetlerini gözeten sivil toplum örgütleri de var, onların temsilcileri de var. Ben bugün burada biz bir araya getiren Manisa il temsilcisi ve Turgutlu ilçe temsilcilerine teşekkür ediyorum bizi biraya getirdikleri için. 16 Nisan’da oylayacağımız Anayasa paketi neyi getiriyor neyi götürüyor ben bunu iki madde ile açıklayacağım, birincisi siyasette uzlaşma kültürü getiriyor. Artık vatandaşı ötekileştirmeden, vatandaşı milli ve manevi değerleriyle çatışmadan, vatandaşın rengine diline mezhebine meşrebine bakarak ayrıştırmadan siyasette uzlaşmasına imkan sağlıyor. Bir başka husus siyasette yenilemeyi, tazelemeyi getiriyor bu yeni Anayasa, burada yenileneceksiniz, siyasette hedefiniz olacak, programınız olacak, projeniz olacak ve vatandaşın huzuruna çıkacaksınız, öyle 11 secim yenilip güreşe doymadım demeyeceksiniz, çocukken bile yenildiğimiz oyunlarda üç sefer mızıkçılık yapardık ama şimdi bakıyoruz ki bir siyasi parti genel başkanı 6 kez sırtı minderden kalkmamış, partisi 11 kere seçim kaybetmiş ve tekrar sil baştan yenisi diyor. Arkadaş kendini yenileyeceksin, ekibini yenileyeceksin, milletin değerleriyle alay etmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin ve milletin değerlerini alay konusu etmeyeceksin. Vatandaşa karnını kaşıyan adam demeyeceksin bidon kafalı demeyeceksin ve yine sadece şu gurubun, şu meşrebin şu mezhebin oyu bana yeter demeyeceksin. Bu yeni sistem kavgayı önleyecek, geçmiş yakın tarihimize bakın, siyasette iki samimi arkadaş iki samimi dost bile kavga etmişler. Eski sistem kavgaya müsait, ama yeni sistem bu kavgaların önüne geçecektir. Ak parti 15 yıldır tek başına iktidar, mevcut sistemle 15-20 yıl daha iktidar olabilecek güçte çünkü karşımızda güçlü bir siyasi parti yok şuan, rakibimiz yok diye rehavet içerisinde olabilir miyiz, vatandaş bir gün yeter arkadaş senle doğdum senle büyüdüm diyecek, bir de yenilik arayayım dediğinde, bir maceraya sürüklenmesin, yeniden koalisyonlara mahkum olmasın, istikrarsız dönemlerine dönmesin, ekonomik krizler yaşanmasın diye sistemi değiştiriyoruz. Hayır cephesinde olanlara asla ve asla terörist demedik. Başta sayın cumhurbaşkanımız şunu ifade ettiler. ‘367 oy yeterlidir Anayası’nın değişikliği için, 367’yi de bulsak, 370’i de sağlasak, biz vatandaşa gideceğiz, kanaatini soracağız, vatandaşın kanaatini evet de olsa hayırda olsa başımızın üstünde dedik, boynumuz kıldan ince dedik. Ama kendi genel başkanlarının, milletvekillerinin söylemlerine bir bakın, yüzde 98’de evet dese bu referandumda, kan dökmeden bunu uygulatmam dedi. Bu hangi demokraside var, bu faşist yönetimlerde bile yok, özetle evet ve hayır cephelerine bakıyorum, Hayır cephesinde ne kadar terör örgütü varsa, bu terör örgütlerini kullanan sözde dost, özde düşmanların hepsi hayır cephesinde, evet cephesinde bizi seven, milletini seven, vatanını seven milletimiz var. Mazlum milletler var” dedi.