Ak Parti Manisa İl Başkanlığı’ndan Milletvekili Selçuk Özdağ İle ilgili yapılan açıklamalar ilgili yazılı basın açıklaması yayınladı

12Eylül 1980 öncesi yıllarca Aziz Türk Milleti, Devleti Vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için mücadele etmiş, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasından yargılanmış 7 yıl ceza evlerinde kalmış ve büyük bedeller ödemiş olan Sayın Selçuk Özdağ’ a bir insanın basiretsiz diye bilmesi için öncelikle bir insanın yaşının müsait ve onun ödediği bedelin en azından bir kısmını ödemesi gereklidir diye düşünüyoruz.

Zira MHP İl Başkanının Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ hakkında yapmış olduğu mesnetsiz ve haddi aşan açıklamalarını anlamakta güçlük çekiyor, Tenkit sınırları içinde de değerlendirmiyoruz.

Düne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında olmadık sözler sarf eden ve bunu basın karşısında çekinmeden dillendiren, MHP İl Başkanı bugün dili sürçmüş olacak ki hizmet ettiği davaya kendisi bile doğmadan önce hizmet etmiş ve büyük bedeller ödemiş olan, AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ hakkında fütursuzca tutarsız açıklama yapmıştır.

2014 yılından bu yana AK Parti Meclis Üyeleri olarak; Manisa’ da yapılan tüm olumlu hizmetler için getirilen tekliflere tereddütsüz bir şekilde evet oyu vermiş ve milletin en iyi şekilde hizmet almasına destek verilmiştir.

Kendisi o dönemler Büyükşehir Belediye Başkanı ile farklı cephelerde birbirlerine atıp tutarken sanırım bunları unutmuş olmalıdır. AK Parti gurubu olarak Manisa’ da yapılacak olan hiçbir hizmetin gecikmesine asla müsaade etmeyiz ve önünde engel olmayız.

Geçtiğimiz yıl bütçe gerçekleştirme oranında Türkiye’ de örnek belediye olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyemiz biz inanıyoruz ki geçen yıl ki çalışmalarını sürdürerek halkın en önemli ihtiyacı olan suya zam yapmadan da Manisa’nın 17 ilçesinin tamamına eksiksiz bir şekilde hizmet etmeye devam edecektir.

Tavsiyemiz şudur ki daha yeni yeni aralarında bir yumuşama olan Öztürk ve Ergün önce çok değil 11 ay önce birbirlerine tüm Manisa halkı önünde sarf ettikleri sözleri, Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi partisinin İl Kongresine katılmadığını hatırlamalı ve ona göre hareket etmelidir.

Geçmişte Ülkücü harekete büyük hizmetler vermiş ve bu yüzden ağır bedeller ödemiş olan Sayın Selçuk Özdağ hakkında büyük Bedeller ödediği ve işkenceler gördüğü 1980 yılında henüz dünyada olmayan birinin mesnetsiz sözler kullanmasını esefle kınıyoruz. Üslubu beyan ayniyle insan sözünün herkesçe unutulmaması temennisiyle; Aziz Manisalıların takdirine saygı ile sunuyoruz.