MASKİ 2017 Genel Kurulu 2. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda 2018 yılında suya zam yapılmaması ve 2017 yılı fiyatlarının geçerli olmasını teklif etti. Akıllı su sayaçlarında uygulanan yüzde 10 indirim oranının yüzde 20’ye çıkarılmasını isteyen AK Parti Grubu’nun önergesi 28 Kasım Salı Günü gerçekleştirilecek 2. oturumda görüşülecek.

Manisa’da yüksek gelen su faturalarını Manisa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MASKİ) 2017 Genel Kurulu 2. Olağan Genel Kurulu Toplantısı gündemine taşıyan AK Parti grubu konuya ilişkin önerge verdi. Önergeye ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Kamil Öz, 2018 yılında suya zam yapılmamasını istediklerini belirtti. Kamil Öz, akıllı su sayaçlarında uygulanan yüzde 10 indirimin yüzde 20’ye çıkarılmasını talep ettiklerini anlatırken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kırsal mahallelerimizde su paralarının büyük sıkıntı oluşturduğunu ve vatandaşın şikâyetleri olduğunu gündeme getirdik. Kırsal mahallelerdeki su fiyatlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın yüzde 10 su zammına AK Parti grubu olarak karşı olduğumuzu ifade ederek fiyatların diğer illere göre daha yüksek olduğunu belirttik. Suya zam konusunda AK Parti olarak ret oyu kullandığımızı dile getirdik. Köylümüzle halkımızla beraberiz” dedi. Karar 28 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek 2. oturumda görüşülecek.