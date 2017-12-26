Bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir kişi park halinde ki otomobilde ölü bulundu.

İddiaya göre ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu şahıs otomobilde ölü halde bulundu.

Elde edilen bilgiye göre Ahmetli ilçesi Seyitler Mahallesi’nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz duran bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Darp ya da yara izine rastlanmadığı ifade edilen cesedin 2 gün önce Ahmetli ilçesindeki ailesi tarafından güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapılan Hasan Gürbudak’a (31) ait olduğu tespit edildi.

Aracın içinde ilaç kutuları da bulan ekipler, savcılık incelemesinin ardından cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.