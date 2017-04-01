- NEDEN HAYIR DEDİKLERİNİ ANLATIYORLAR
- AHMET ORHAN: HAYIR DİYENDE EVET DİYENDE BİZİM EŞİMİZ DOSTUMUZ
- 249 FİDAN ŞEHİTLER İÇİN TOPRAKLA BULUŞTU
- TURGUTLU’DA MİNİKLER KÜTÜPHANEYİ GEZDİ
- SERAMİKSAN ANKARA’YA AVANTAJLI UÇTU
- TURGUTLU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
- BEŞİR DERNEĞİ SEVİNDİRMEYE DEVAM EDİYOR
- YANAN ORMAN YENİLENİYOR
- EĞİTİMCİLER VE SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
- ATAŞ “VATAN HAİNLERİ DE, HAYIR CEPHESİNDE ÇALIŞIYOR “
- TURGUTLU’DA FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI
- BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR ETTİLER
- TURGUTLU’DA 2 KİŞİ FETÖ’DEN TUTUKLANDI
- KAYABAŞ’TAN KANDİL MESAJI
- KARPUZLAR MANAV TEZGAHLARINDA YERİNİ ALDI
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