ADD Turgutlu Şube Başkanı Ali Tezcan Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklama düzenledi.

Tezcan açıklamasında “Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83. yıldönümü. Başta kadınlarımız, tüm halkımıza kutlu olsun!!!

Türk kadını, İslamiyet’in kabulünden önce her konuda erkeğiyle birlikte söz sahibi, hatta devleti bile hakan ve hatun olarak yönetirken, İslam sonrası ve özellikle Osmanlı döneminde adeta yok sayılmış, hayvanların bile sayıldığı nüfus sayımlarına dahil edilmemiştir. Kadın ve kızlarımız cahil ve her konuda edilgen olarak yetiştirilmişlerdir. Günümüz tarikat ve cemaatleri de güya dinimizi yaymak ve yaşatmak adına kadın ve kızlarımızı kocalarının ve düzenin kölesi yapmak için ellerinden geleni yapmakta ve ne yazık ki, günümüz iktidarından da aşırı destek görmektedirler. Buralardan yetişen kadınlarımız ise hâlâ “ben bilmem, beyim bilir” türküsünü söyleyerek eşlerinin gösterdiği yere oy vermekte ve iktidarı belirlemektedirler.

Türk kadını, Kurtuluş Savaşı’mız ve diğer cephelerde eşi, oğlu, kardeşi, hiç tanımadığı Mehmetçiklerle birlikte en az erkekler kadar kahramanlık göstermiş, Cumhuriyet kurulduktan sonra da toplumsal yaşamda annelik dışında üstlendiği önemli görevlerde yetkinliğini kanıtlamış ve ülke yönetiminde de söz sahibi olma sırası gelmiştir. Sırasıyla 3 Nisan 1930’da belediye meclislerine seçme ve seçilme,26 Ekim 1933’te de köy muhtarı ve ihtiyar heyetine seçme ve seçilme hakkı kendilerine verilmiş ve Aydın ili Çine İlçesi’ne bağlı ve bugün Karpuzlu ilçesi olan Demirdere Köyü’nde 500 oy alarak seçimi kazanan Gül Esin, Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olmuştur. Satı Kadın’dan başlayarak TBMM’ne ilk giren kadınlarımız da her kaynaktan araştırıp öğrenebiliyoruz.

Sizlere bu işin tarihsel geçmişini uzun uzun anlatmayacak şu kadarını belirtmekle yetineceğim: Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasa teklifi, iki ayyaştan biri olan İsmet İNÖNÜ tarafından TBMM’ne sunulmuş ve kaçının ayyaş olduğunu bilmediğimiz, Kurtuluş Savaşımızın gerçek gazileri o milletvekillerince oy birliği ile kabul edilmiştir. Yine o iki ayyaştan biri olan Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla da 5 Aralık 1934’te yayımlanarak yasalaşmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yakın zamanda “90 yıllık reklâm arası bitti” diyen ve bugün o sinemada gazoz, çiğdem satan hanım kızımız da, “Elhamdülillah,100 yıllık prangadan kurtulduk” diyen kadın vekilimiz de, Ensar Vakfı’nda ortaya saçılan rezaletlerden sonra “bir erkecik olmuş bir olayı bu kadar abartmayalım” diyen sayın kadın bakanımız da, düne kadar neredeyse bir aziz, bugün ise vatan haini ilân edilen Fethullah Gülen’in makamına, kutsal bir yere giriyormuşçasına başını örterek giren saygıdeğer milletvekillerimiz de aynı yasanın kendilerine verdiği haktan yararlanarak milletvekili olabildiklerini asla unutmasınlar. Öylesine unutmasınlar ki; bu bilgileri kızlarına da aktararak çok öykündükleri Osmanlı geri gelirse, yine küçük ve büyükbaş hayvanlar kadar değerlerinin olmayacağını ve nüfus sayımlarında bile hesaba katılmayacaklarını öğretsinler.

Başta kadınlarımız olmak üzere bizlere bu günleri hazırlayan Atatürk’e, silâh ve dava arkadaşlarına saygı ve şükranlarımı sunuyor, kadınlarımızın ve Türk Ulusu’nun bu çok değerli gününü şahsım ve Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi adına kutluyorum.” ifadelerini kullandı.