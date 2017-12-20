Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’da yapımına başlanılan caddeler trafiğe tam açılmadan çökmeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye tarafından Turgutlu’ya kazandırmak istediği prestij caddesi daha trağife tam açılmadan ilk yağmurlarda çökmeye başladı, Büyük Şehir Belediyesi tarafından yaklaşık 6 Milyon bütçe ile yapımına devam edilen Fatih Caddesi projesinin ilk etabı trafiğe açıldığı ilk gün yağan yağmur sonrasında yer yer çöküntüler oluştu.

Geçtiğimiz hafta bir tarafını bitiren firma karşı tarafın yapımına geçti ve aynı cadde üzerinde bulunan ağaçları iş makineleri ile kırılarak yerlerinden sökülmesinin ardından, biten yolu trafiğe açtı, daha ilk yağmurda yolların çökmesi mahalleliyi isyan ettirdi.

Çalışmaların plansız ve iş bilmez bir şekilde yürüdüğünü söyleyen vatandaşlar;”Böyle plansız, programsız bir çalışma mı olur. Bunlar nerede ne yaptıklarını bilmiyorlar. Prestij caddesi diyorlar, yolları kapadılar. Turgutlu’dan her gün geçen bir sürü araç sürücü ve yolcusu bu şehre isyan ediyor. Turgutlu’nun prestijini yerle bir ettiler.”şeklinde konuştular.