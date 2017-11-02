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- TURGUTLU’DA HUZUR OPERASYONU
- MASKİ’DEN TURGUTLU İÇİN BEKLENEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ
- KAYABAŞ “HERKESİ GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUM”
- TURGUTLU’DA EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
- ÖĞRENCİLERİN STAJ İSYANI
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