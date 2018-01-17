Konya’nın Karapınar – Ereğli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen Doğukan Altun’un Turgutlulu olduğu öğrenildi.
Elde edilen bilgiye göre Salı günü gecesi Konya Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında önce yola çıkan köpeğe çarpman otomobil ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı istikametten gelen TIR’a çarpan otomobilde bulunan Doğukan Altun ve Mehmet Akdemir olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada hayatını kaybeden Doğukan Altun’un Turgutlu’dan olduğu öğrenildi.