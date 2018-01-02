Turgutlu Özel Egeumut Hastanesinde dünyaya gelen, Melek ve Ahmet Güncü çiftinin bebeği Eymen bebek Turgutlu’da 2018 yılının ilk doğan bebeği oldu.

Güncü Ailesi’nin ikinci çocukları Eymen Bebek, 1 Ocak 2018 ‘de Özel Egeumut Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği doktoru Uzm. Dr. Elif Telciler tarafından normal doğum ile dünyaya gözlerini açtı.

Baba Ahmet Güncü, “Çok mutluyuz. Yeni yılın en büyük hediyesi Eymen oldu bizim için. Herkese böyle mutluluklar nasip olsun.” diye konuştu. Anne Melek Güncü ise yeni yılın en güzel hediyesi Eymen’e kavuşmanın vermiş olduğu mutlulukla doktoru Uzm. Dr. Elif Telciler ve tüm hastane personeline teşekkürlerini ileterek taburcu oldu.

Hastaneden yapılan açıklamada ‘Başta Eymen bebek olmak üzere Güncü ailesine hastanemiz adına sağlıklı bir yıl dileriz.’ denildi.