Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında ilan edilen Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) ile Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)’in bilgilendirme toplantısı Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda Program Yönetimi Birim Uzmanı Zeynep Nale tarafından gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısının ilk oturumunda, Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) tanıtıldı. GEKOP kapsamında TR33 Bölgesi ’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBÎ’lerin Ar-Ge, yenilik (inovasyon), bilgi-teknoloji transferi, pazarlama ve kalite standardizasyonu konularındaki projelerinin destekleneceği vurgulandı. Toplam bütçesi 15 Milyon TL olan program kapsamında 400 Bin TL ile 800 Bin TL arasında hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Bilgilendirme toplantısının ikinci oturumunda ise, Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) tanıtıldı. ÇEDEP kapsamında TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki projelerinin destekleneceği vurgulandı. Toplam bütçesi 15 Milyon TL olan program kapsamında 500 Bin TL ile 1.2 Milyon TL arasında hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Her iki program kapsamında da projelerin internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması gerektiği ve bunun için de son zamanın 18 Mart 2018 saat 23:59 olduğu açıklandı. Bu zamana kadar KAYS üzerinden onay verme işlemi tamamlanmış olan projelere ilişkin taahhütnamelerin 23 Mart 2018 saat 18:00’a kadar Kütahya’da bulunan Ajans merkezine ya da Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerindeki yatırım destek ofislerine elden veya kargo ile teslim edilebileceği belirtildi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından bilgilendirme toplantılarından sonra proje yazma konusunda istekli olan katılımcılara özel eğitim toplantıları düzenleneceği açıklandı. Eğitim toplantılarının 15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve bu toplantıların yer/zaman bilgisine Ajans internet sistesi www.zafer.org.tr üzerinden ulaşabileceği belirtildi.