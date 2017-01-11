- BAŞKAN ŞİRİN HER ŞARTTA VATANDAŞIN YANINDA
- ÇİFTÇİLER KAR’DAN MEMNUN
- 2016’DA 18 BİN AMELİYAT
- İĞRENÇ OLAYIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
- BİNBAŞI EVREN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
- PROTOKOL VE BASIN KARŞI KARŞIYA GELDİ
- SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI
- GEDİZLİ, GEDAŞ’IN ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
- ÜLKÜ OCAKLARI GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
- TURGUTLU’DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
- MHP’Lİ SAYAR’DAN GAZETECİLERE KUTLAMA
- KAYMAKAM TURAN’DAN GAZETEMİZE ZİYARET
- TAM GÜN MESAİ YAPTILAR
- JENERATÖR OKULA ULAŞTI
- TURGUTLU’DA FECİ İŞ KAZASI 1 ÖLÜ
Yorum Kapalı.