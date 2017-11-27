Turgutlu Belediyesi’ne ait emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemelerinde son haftaya girilirken, mükellefler 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne başvurarak vergilerini ödeyebilecekler.

Her yıl iki eşit taksit olarak tahsil edilen emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşüp mağdur olmamaları için ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Ödemeler belediye veznelerinden yapılabileceği gibi Turgutlu Belediyesi’nin internet adresi üzerindeki e-belediyecilik modülünden yapılabilecek.