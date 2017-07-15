- 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TURGUTLU’ DA ANILIYOR
- BAŞKAN GEDİZLİ;”GECE ÖMER GÜNDÜZ FATİH OLDUK”
- İSMAİL KÖSE MANİSA BŞB’DE
- MUHTARLAR’DAN ŞEHİTLER İÇİN PİLAV HAYRI
- CHP’Lİ KAYABAŞ’TAN 15 TEMMUZ MESAJI
- GÜZİDE İÇEN KASAP’TAN 15 TEMMUZ YILDÖNÜMÜ MESAJI
- TURGUTLU PKK/KCK DAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
- 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN FOTOĞRAFLARI GÖKYÜZÜNE SALINDI
- KAYMAKAMLIK’TAN YÜRÜYÜŞ DUYURUSU
- ‘SADECE TÜRK BAYRAĞIYLA KATILALIM’
- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ALANI TÖRENLE AÇILDI
- TURGUTLU’DA FECİ KAZA, KAMYONUN ALTINA KALDI
- TUSİDAP’TAN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
- TURGUTLUSPOR DEFANSI GÜÇLENDİRDİ
- FOTOĞRAF SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ
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