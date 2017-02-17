- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÜTÜPHANESİ’NİN AÇILDI
- MİNİBÜSÇÜLERİN BAYRAMI
- SİYASET HİZMETİN ÖNÜNE GEÇMESİN
- TURGUTLU’DA MOTOSİKLET KAZASI CAN ALDI
- ERGÜN TURGUTLU’DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
- GEDİZLİ: HAYIR, DİYENLER İÇERİĞİNİ BİLMİYOR
- DENEYİMLİ ELEMAN ALINACAK!!
- TURGUTLU’DA MİNİBÜSLER DEĞİŞİYOR
- ALICISINA 25 BİN TL
- TARİHİ TAŞ KORUMA ALTINA ALINDI
- O AÇIKLAMAYA SAVCILIK SORUŞTURMASI
- KUĞULAR’DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
- BELEDİYE PERSONELİ KAZADA YARALANDI
- BİR EVDEN 4 TRAKTÖR ÇÖP ÇIKTI
- SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN; 1 YARALI
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