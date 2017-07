Turgutlu’da devam eden 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ’15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ açılışı yapıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin ardından Turgutlu’nun girişinde bulunan 50. Yıl Alanı’nın ismi Turgutlu Belediyesi şehir meclisi tarafından ’15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ olarak değiştirilmişti.

Bugün protokol üyelerinin katılımıyla yapılan törenle alana yeni ismini bulunduğu tabela’nın açılışı yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin; “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı ismini verdiğimiz meydanımızın isim tabelasının halkımıza arz törenine hepiniz hoş geldiniz. Böylesi mübarek Cuma gününde siz değerli vatansever dostlarımızla birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

Malum olduğu üzere 2016 yılı 15 Temmuz Gecesi ülkemizi ve milletimizi kast eden FETÖ terör örgütünün Gazi Meclise saldırma pervasızlığına kadar varan, olağanüstü ve gayri meşru bir durumla, hain saldırılara maruz kalmıştık. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış teröristlerin, hain grubun askeri müdahalede bulunmak, yönetimi devralmak, demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma girişimleri Yüce Milletimizin sağlam iradesi ile bertaraf edilmiştir.

Çok şükür halkımızın direnciyle hezimete uğrayan bu darbe teşebbüsüne karşın Aziz Milletimiz hakkına sahip çıkmıştır. Nihayetinde darbe teşebbüsü milletimizin azim ve sinesine çarpmış ve dağılmıştır. İlimizde ve ilçemizde tüm Türkiye’de olduğu gibi halkımızın demokrasi nöbetleri hainlere gözdağı vermiştir. Bu manada 15 Temmuz tarihi Türkiye Cumhuriyeti için bir eşik, aynı zamanda bir dönüm noktası olmuştur.

O gün ve sonrasındaki günler, ülkemizin dört bir yanındaki meydanlar darbeye karşı direnişin olduğu simge alanlar haline gelmiştir. Turgutlumuz’da da halkımız işte burada nöbetteydi. İşte bu meydan da 15 Temmuz’un simgesi haline gelmişti. Sonrasında Turgutlu Belediye Meclisimiz olarak Ağustos ayı meclis toplantımıza getirdiğimiz ek gündem maddesi ile mevcut alanın bundan sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı olarak resmiyet kazanması adına önemli bir karara imza attık. Turgutlu’ya hizmet için yola çıktığımız, bugüne dek uyum içerisinde çalıştığımız Çok Değerli Belediye Meclis Üyelerimiz de, 50. Alanı’nın isminin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı olarak değiştirilmesi teklifine oy birliği ile destek vermişlerdir.

Bu anlamda tarihimize önemli bir not düştüğümüz kararı destekleyen, hainlere göz dağı verdiğimiz 15 Temmuz Deklarasyonunda imzası bulunan tüm Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve elbette kararı onaylayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine de teşekkürü bir borç bilirim. Bir kez daha bugün bizleri arada tutan, demokrasinin tecelli ettiği Turgutlu Belediyesi Meclisi’nden hareketle tüm ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi saran birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.

Son olarak alanımıza yakışır isimlendirme çalışmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyetimize kast edecek her türlü girişim, her türlü ayrıştırıcı ve bölücü hareketin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyor, Türk Bayrağı altında yaşamaktan gurur duyan her ferdimiz gibi bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ayrılmayacağımızı; “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” düsturunu rehber bildiğimizi belirtir, bu zorlu süreçte hayatını kaybeden askeri ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Onlara minnet borcumuzu az da olsa yerine getirmenin çaba ve gayretiyle bugün buradayız. O’nları asla unutmayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bugün de, yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir olalım, birlikte olalım.” ifadelerine yer verdi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’da Turgutlu Belediye Başkanı Şirin ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.