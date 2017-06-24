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- TURGUTLU’DA BAYRAM’DA EKMEK ÇIKARACAK FIRINLAR
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- İÇEN MEGÜNA’DAN BAYRAM MESAJI
- VALİ GÜVENÇER TURGUTLU’DA AÇILIŞA KATILDI
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- BAŞKAN ŞİRİN “RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN”
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