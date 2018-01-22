Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Turgutlu Rotaract Kulübü, Salihli Rotaract Kulübü ile ortaklaşa yaptığı proje kapsamında öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıttı.

İlçemiz Çıkrıkçı mahallesinde bulunan Yaşar-Kazım Aybars Orta Okulunda okuyan öğrencilere teslim edilen atkı, bere ve eldivenleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özellikle maddi durumu yetersiz olan çocuklara atkı, bere ve eldiven projesinin devam ettiğini belirten Turgutlu Rotaract Kulübü Başkanı Yasemin Sağlam, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz projeyi Salihli Rotaract Kulübü ile yaptık. Amacımız kış aylarında öğrencilerin üşümemesi. Bugünde Çıkrıkçı mahallesinde bulunan Yaşar-Kazım Aybars Orta Okulunda okuyan öğrencilere atkı, bere ve eldivenlerini teslim ettik. Onların gözlerinde ki mutluluğu görmek bizi daha çok mutlu etti” dedi.

Başkan Sağlam, ayrıca, “Bize bu fırsatı sağlayan başta Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ölmez’e, Okul müdürümüz Elvan İlbey ve Müdür Yardımcısı Ercan Eğin’e, Turgutlu Rotary Kulübü Başkanı Rahim Karaman’a ve proje ortağımız Salihli Rotaract kulübüne çok teşekkür ettiğini belirtti.