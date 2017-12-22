Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyete geçen +1 Kafe’de düzenlenen kahvaltı programı yoğun ilgi gördü.

Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, velileri ve eğitimcileri +1 Kafe’nin konukları oldular. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Merkez Müdürü Mehmet Yenir kahvaltıda yer aldı.

Engellilerin sosyal hayattan kopmaması adına belediye olarak farklı projeler ürettiklerimi dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin;”Kasım 2016’da Turgutlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı olarak kurduğumuz Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (TURBEM ) 1. Yılını kutlamaktayız. Bu merkezimizin İlk yılında 11.000 vatandaşımıza hizmet vermenin de haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Merkezimizin Kurulduğu günden bu yana sadece Manisa’da değil Türkiye’de ses getirecek ilklere imza atmaktayız. TURBEM, bünyesinde bulunan kurslarla gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaktayız. Henüz kısa süredir hizmet veren gençlik merkezimizin ilklerin merkezi olmuştur. Sizlere kısaca bu ilklerden bahsetmek isterim; TURBEM’in oluşturduğu kurslara katılan bir üniversiteli öğrencimiz TURBEM’de kendi yaptığı Drone’u ile Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Drone Ligi’nde lider oldu. Aynı zamanda Kodlama Kursları veren gençlik merkezimiz Microsoft Türkiye ve Koç Sistemi Türkiye’de ilk defa bir araya getirerek ünlü yazılımcılar ile birlik kodlama eğitimi verdi. Sosyal alanda da aktif olan TURBEM, bünyesindeki tiyatro kursuyla “Bir Kitap Bir Bilet” sloganıyla ilk tiyatro oyunlarını sergilediler. Bilet olarak kitap bağışı yapılan oyunla birlikte TURBEM’li gençler 5 köy okuluna kütüphane kurdurlar. 3D Yazıcı Kursunda eğitim gören gençler ise kendi ürettikleri 3 boyutlu yazıcıyla biyonik el yaparak yine Türkiye’de bir ilke imza attılar. Yine 3D Yazıcı Kursunda eğitim gören öğrenciler yakında tanıtacakları tüm parçalarını 3 boyutlu yazıcıyla kendileri ürettikleri Humanoid bir robot yaptılar. Atalarımızı dilini öğreniyoruz sloganıyla başlattığımız Göktürkçe kursumuz Türkiye’ye örnek oldu. TURBEM için en çok ses getiren proje ise TURBEM’li gençlerin yapmış olduğu sosyal paylaşım uygulaması “Patates”. Emin adımlarla ilerleyen gençler Instagram gibi büyük bir paylaşım platformuna rakip bir uygulama ürettiler. Instagram ve Apple gibi önemli firmalar da Patates’e kendi resmi sayfalarında yer verdiler. Yine bir ilk peşine düşen TURBEM, bu kez +1 Kafe ile toplumumuzu ileri seviyeye taşıyacak bir farkındalık peşinde. Türkiye’de ilk olma ünvanına sahip bu kafeyi diğerlerinden ayıran ise, kafemizde bütün özel öğrencilerimizin hem eğitim görecek hem de çalışacak olmalarıdır. Tüm engelli gruplarının çalışabildiği ilk ve tek cafe projemizinde en büyük amacı özel öğrencilerimizin topluma adapte olmalarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bu projemizle birlikte toplumumuzda bir farkındalık oluşturuyoruz. Yüzlerinde gülümseme, gözlerinde umut eksik olmayan özel kardeşlerimizle birlikte kurduğumuz Turgutlumuzun ve Türkiyemizin en özel kafesi +1 Kafeye tüm halkımızı bekliyoruz. Adım adım daha büyük hayallere doğru adım atıyoruz. Siz Yeter ki Hayal Edin, Biz Sizler İçin Gerçekleştirelim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli hayatına katkısı ve destekleri dolayısıyla Turgutlu Firdesv Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri Turgay Şirin’e hediyeler armağan etti.